Tesh Sidi ve el pacto PP-Vox en Extremadura como "la antesala de la batalla nacional de Abascal": "Busca el poder en Interior y Defensa"

La diputada, en el programa, ha criticado el concepto de "prioridad nacional" que hay en el acuerdo entre ambas formaciones. "Hasta la extremista de Ayuso ha dicho que es inmoral e ilegal", ha expuesto.

Tesh Sidi ha estado en Más Vale Tarde para hablar, entre otras cosas, del pacto entre PP y Vox en Extremadura y de ese concepto de "prioridad nacional". De un principio que pone a los españoles primero, como dice Santiago Abascal, en materias como por ejemplo el alquiler social o la vivienda protegida.

Para la diputada, el PP busca "gobernar a costa de lo que sea": "Hasta la extremista de Ayuso ha dicho que es inmoral e ilegal".

"Esas políticas son anticonstitucionales e ilegales, pero son la antesala a esa batalla que Abascal quiere a nivel nacional. Quiere el poder en los ministerios fundamentales, como son Interior y Defensa", ha insistido.

En ese sentido, ha apuntado al papel de Feijóo: "Si lo que me dices es que aunque sea inmoral el PP acepta para poder gobernar, entonces él está dispuesto a lo que diga Abascal".

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