¿Es fácil facunarse en Abu Dabi? Es la duda que ha asaltado a muchos españoles después de conocerse que las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra el COVID-19 durante su estancia allí para visitar a su padre, Juan Carlos I. Por ello, en Más Vale Tarde hemos hablado con residentes en Emiratos Árabes para que nos cuenten su experiencia con la inyección.

Hay que tener en cuenta que la situación en ese país no es como la de España. Es decir, allí no cuentan con una sanidad pública que pagan con impuestos. Es un país propiedad de un rey que ha decidido comprar las vacunas y regalárselas a la población. Según nos ha contado Antonio Pelegrini, periodista que trabaja en Emiratos Árabes, allí no se escandalizan: que igual que les regalan las vacunas a ellos, se las regalan a sus amigos.

"Como es el rey el que nos regala estas vacunas, cuando a la comunidad nos llega que se las va a regalar a sus amigos también, y no solo a las nueve millones de personas que vivimos aquí -como es el caso de las infantas o de David Guetta-, no nos llama la atención", ha explicado Pelegrini.

De hecho, según ha proseguido Pelegrini, es tan fácil encontrar allí, en Abu Dabi, la vacuna, que muchos se han puesto en contacto con él para ver si se pueden vacunar. "Se ha dado el caso de gente que nos ha ofrecido hasta 1.000 dólares por vacunarse. Empresarios españoles me han llegado a decir: te damos lo que sea, pero dinos cómo podemos vacunarnos", ha asegurado el periodista.

Precisamente, esa avalancha de peticiones a llevado al Gobierno de Emiratos Árabes a poner límites desde el 12 de enero: ahora, allí solo se puede vacunar a quienes vivan en el país, y para ello es necesario una identificación de residente. No obstante, hay excepciones: si eres rico, siempre te puedes vacunar. Además, hay formas de conseguir visados rápidamente para vacunarte en el país.