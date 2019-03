'La Bicicleta' vs 'Yo te quiero tanto': comparamos la melodía, armonía, estructura y letra de ambas canciones

La canción de Shakira y Carlos Vives 'La bicicleta', ganadora del Grammy Latino a mejor canción del 2016, se enfrenta en los juzgados a 'Yo te quiero tanto', del músico cubano Liván Castellano Valdés. En MVT nos hemos propuesto analizar ambas canciones para encontrar diferencias y similitudes entre ellas.

El músico Aldo Narejos afirma que para demostrar si hay plagio o no hay que fijarse en los "cuatro chivatos del plagio", es decir, la melodía, la armonia, la letra y la estructura.

Además, analizamos el concepto de Criptomnesia: plagiar sin darnos cuenta. "Imagínate que yo he estado unos años fuera y no he escuchado ninguna canción de las que han estado sonando en España. Entonces llego y presento una canción que acabo de componer y es idéntica a alguna de ellas. Es complicado que pase, pero puede pasar", explica Narejos.

Pero este caso de plagio no ha sido el único que ha salpicado a Shakira. En 2015, la cantante tuvo un litigo con el artista Ramón Arias Vasques por la canción de 'Loca'.