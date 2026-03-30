La sorprendente 'penitencia' de una ambulancia en Sevilla: irrumpe por error en plena procesión del Domingo de Ramos

No ha hecho más que empezar la Semana Santa y ya deja imágenes curiosas, como la de una ambulancia que, por error, acabó en medio de una procesión del Domingo de Ramos. Los cofrades le dejaron paso pensando que era una emergencia.

En una de las procesiones del Domingo de Ramos en Sevilla se vivió un momento de lo más surrealista cuando una ambulancia irrumpía en pleno paso de una cofradía.

Al pensar que se trataba de una emergencia de vida o muerte, los cofrades le abrieron paso ante la sorpresa de los devotos asistentes.

Sin embargo, todo se trató de un error, ya que la intrusión de la ambulancia entre nazarenos, pasos, palmas e inciensos se produjo por una confusión del conductor del vehículo.

Una curiosa 'penitencia' para la ambulancia, que finalmente consiguió seguir su camino entre los aplausos de los vecinos de este barrio sevillano.

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