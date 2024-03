Las dudas sobre el estado de salud de Kate Middleton siguen aflorando entre la polémica de la última fotografía compartida por la princesa británica. En pleno debate sobre los retoques de la imagen que ella misma compartió en sus redes sociales por el día de la Madre en Reino Unido, un fotógrafo logró fotografiar al príncipe Guillermo con una mujer en un coche que, a pesar de que estaba mirando hacia el lado contrario a la cámara, parecía Kate Middleton.

El fotógrafo, no obstante, sostiene que no vio la cara de la mujer, aunque desde el Palacio de Kensington aseguran que era ella. El periodista de 'The Times' Simon Hunter ha asegurado en Más Vale Tarde que fuentes de la casa real han comunicado que quieren "pasar página" y seguir hacia adelante.

En este sentido, ha indicado que "se nos están yendo de las manos las teorías de la conspiración": "Está todo demasiado disparatada y mucha gente está pasando demasiado tiempo en crear vídeos en Tiktok". Así, ha asegurado que no es un asunto que esté preocupando tanto en Reino Unido: "Por cada troll hay cinco mensajes diciendo 'no pasa nada, Kate, no has hecho nada malo'".

Aun así, la casa real británica sigue sin publicar un dato o una imagen que rebaje la tensión. Por el momento, ha explicado el periodista, no hay confirmación de que Kate Middleton vaya a aparecer públicamente con prontitud. "Quieren controlar la agenda y por eso desapareció una cita que tenía para junio con el ejército", ha explicado.