Los nudistas, cansados de la gente con bañador en las playas naturistas. Una denuncia que ha llegado a las playas españolas con una cadena humana para reivindicar la tradición y para reclamar a las administraciones más señalización en las zonas. En Más Vale Tarde, se ha entrevistado a una nudista que ha participado en las reivindicaciones.

"Yo más que decir que nos sentimos incómodos, sentimos que estamos perdiendo espacio. Incómodos no deberíamos sentirnos, ya que en la mayoría de ocasiones los nudistas y los textiles vivimos en armonía. Ahora, en una playa de tradición nudista donde la mayoría de personas somos nudistas y cuando llega el mes de agosto y está la zona llena de gente con bañador, si que en ocasiones es molesto", ha explicado la nudista.

Además, ha recalcado que al igual que las personas nudistas no van a otras playas para no alterar la dinámica, ha afirmado que los nudistas "pedimos lo mismo en nuestras zonas". Por otro lado, ha querido destacar que no es una cuestión de espacio o de masificación de las playas, sino que las personas no nudistas van a estas zonas "por otros motivos".

La nudista ha comentado que se realizó una encuesta para saber por qué la gente acudía a la playa nudista de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y entre las respuestas destaca las razones que daban las mujeres: "Las mujeres se sentían más tranquilas en esta playa porque hay un ambiente generalmente más respetuoso".