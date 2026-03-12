Santiago Segura presenta 'Torrente presidente' en Más Vale Tarde y desvela el cumpleaños secreto de Edu Galán

A pocas horas para que se estrene 'Torrente presidente' Santiago Segura presenta la película en Más Vale Tarde, habla sobre los cameos, manda un mensaje a la crítica y 'destapa' el cumpleaños de Edu Galán.

Mañana llega a la cartelera uno de los estrenos de cine más esperados del año: 'Torrente presidente'. Santiago Segura retoma 12 años después su personaje más icónico, el zafio y desagradable José Luis Torrente, y visita el plató de Más Vale Tarde para contar cómo está viviendo los nervios previos a esta inusual premiere.

Se trata de un estreno histórico, ya que la película se proyectará en 1.000 pantallas de todo el país y, en la preventa, 150.000 espectadores ya han comprado su entrada.

Todo ello a pesar de una promoción inusual en la que no se conoce ni un solo fotograma, ni un trailer, ni un argumento más allá de que Torrente se presentará a las elecciones. Tampoco ha habido entrevistas o pases de prensa, ante lo que el director asegura que los críticos de cine "están súper agradecidos y aliviados porque odian la saga".

Lo que sí promete Segura es que habrá 60 cameos, pero "no todos son relevantes". Sin embargo, se niega a revelar nada para conservar la sorpresa: "Cuando en Robin Hood de repente apareció Sean Connery, a mi en el cine se me paró el corazón", recuerda.

Respecto a los colectivos que se van a indignar con 'Torrente presidente', el director asume que el cabreo "va a ser unánime" y todos "van a poner una denuncia".

¡Felicidades, Edu Galán!

Santiago Segura se acoge a la "jornada de reflexión" antes del estreno de la película para no dar más datos, pero aprovecha para desvelar que hoy es el cumpleaños de Edu Galán. "Me has destapado la tapadera", lamenta con humor el colaborador.

