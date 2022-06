"Letizia ha sufrido muchísimo" desde que llegó a la Familia Real. Es la reflexión tajante que ha realizado la periodista Rosa Villacastín en Más Vale Tarde días antes del estreno de un nuevo episodio del documental 'Los Borbones: una familia real', serie dirigida por Ana Pastor y que analiza la cara oculta de la Casa Real, con un protagonista tan indiscutible como polémico: el rey Juan Carlos I. En este caso, el nuevo capítulo abordará la entrada de la reina Letizia en Los Borbones, y cómo ha sido su relación con dicha familia desde el inicio de su relación sentimental con Felipe VI hasta convertirse en reina consorte.

Según Villacastín, Juan Carlos "se dio cuenta de que (Letizia) era una chica lista y no le interesaba absolutamente para nada". No lo veía así Felipe VI, tal y como ha constatado la periodista a través de una anécdota que vivió con el actual monarca: "Un día después de la petición de mano el principe se acercó a mí porque yo había sido muy crítica con Eva Sannum, y me dijo: '¿Qué te parece Letizia?'. Le dije: 'Por primera vez ha acertado usted en algo', y se echó a reír". Y es que, según ha asegurado, Felipe VI "la apoya y está enamoradísimo de ella".

En contraposición, Rosa Villacastín ha enfatizado que Letizia "ha sido una mujer que ha tenido que adaptarse a un 'todos contra ella'". "Su desparpajo molestaba a Juan Carlos, pero porque él estaba acostumbrado a otro tipo de mujeres, a las señoras que iban a otra cosa, no a Letizia". Y ha añadido: "Juan Carlos no se cortaba un pelo en ponerla a parir". Sin embargo, según la periodista, lo que más ha sufrido la reina "es cuando muere su hermana", por todo el revuelo mediático en el que se vio inmerso su familia, que pretendía alejarse de esa visibilidad inherente a estar cerca de la casa del rey.

Aun así, Villacastín no ha dudado en defender la fortaleza de la reina ante todos estos obstáculos, algo que "no todo el mundo soportaría",y dejando claro que "ella no ha tenido cómplices de nadie". En este sentido, ha concluido: "La única persona que ha sido su cómplice ha sido el rey Felipe, que la apoya. Creo que la gente también tiene que saber lo que se ha dejado esta mujer a cambio de estar casada. Tiene muchas ventajas, pero le ha costado mucho".