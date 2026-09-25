Revilla responde a Miguel Tellado tras decir que "nadie se acuerda" de él: "Siempre me quedará laSexta..."

Tellado ha señalado "a lo mejor en algunos tribunales tienen citaciones pendientes" sobre Revilla, algo por lo que el expresidente cántabro ha negado. "Me preocupa porque el PP suele ser un adelantado de las sentencias judiciales", ha expresado.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha respondido en Más Vale Tarde a Miguel Tellado, después de que el secretario general del PP hiciera estas declaraciones en Cantabria: "¿Quién se acuerda ya del señor Revilla? ¿O quién le echa de menos? Yo creo que nadie se acuerda de él. A lo mejor en algunos tribunales tienen citaciones pendientes, pero ya nadie se acuerda del señor Revilla en las calles de Cantabria y nadie se acuerda porque afortunadamente forma parte del pasado".

Tras escuchar estas palabras, el exlíder del PRC ha señalado que "es muy típico que los que vienen a provincias desde el centro de España digan cosas de los rivales políticos", aunque él, ha dicho, ya está en "franca retirada". "Seguramente que no es idea suya. Se lo habrán dicho los del PP de Cantabria lo que tiene que decir de mí", ha subrayado.

"Yo recuerdo una vez que Mariano Rajoy, que además me hizo ganar las elecciones con aquella intervención suya en un tono mucho más moderado, vino a Cantabria, le dieron un papel y dijo: '¿Pero cómo va a ser presidente de Cantabria un hombre que va en albarcas?' Claro, me lo puso a huevo. Al día siguiente le repliqué y le dije: 'Mira, Mariano, ten cuidado, que el que sabe andar en albarcas en zapatos vuela'. Y así fue. Conseguí la presidencia de Cantabria", ha contado Revilla.

En lo referente a las declaraciones de Tellado, el político ha asegurado que le preocupa "muy poco" que diga que ya no es noticia y que nadie se acuerda de él. "Hombre, laSexta todavía se acuerda porque me han llamado para que entre en el programa y el jueves estuve en otro canal y el día 3 en laSexta Xplica. Yo creo que siempre me quedará laSexta", ha expresado.

En este punto, el expresidente cántabro ha reconocido que lo que le ha "preocupado de su intervención" es que ha dicho que tiene "varias citas pendientes en los juzgados". "Esto sí me preocupa porque el PP suele ser un adelantado de las sentencias judiciales. Tú fíjate lo que se ha venido diciendo a lo largo de este año sin que hubiera ningún tipo de resolución en concreto. Dijeron que el hermano de Sánchez iba pa' alante y ha ido pa' alante, que el fiscal General del Estado iba pa' alante y ha ido pa' alante y que la mujer del presidente iba pa' alante y ha ido pa' alante", ha apuntado.

Así, ha insistido en que el "que este señor diga", sin él saberlo, que tiene "varias citas pendientes en los juzgados" lo deja "un poco preocupado" porque él, ha destacado, "la única demanda" que ha tenido en su vida, "que no es pequeña, fue la de un señor que vive en Abu Dabi". "A lo mejor el señor Tellado ha hablado con él y van a meterme pa' alante, pero me extraña, porque ya hubo una conciliación donde yo no me vine a rectificar nada de lo que haya dicho de él. Ya ni miro el buzón para ver la citación", ha dicho.

"Entonces, lo que sí me preocupa es que a lo mejor, como siempre aciertan en adelantar acontecimientos judiciales, a lo mejor ha hablado con este señor aprovechando que viene a Sanxenxo, que es Galicia, y él es gallego. Igual le ha adelantado que próximamente me va a intentar empapelar, pero yo no tengo ninguna citación judicial. No la he tenido en mi vida más que de una persona que, por otra parte, no es cualquier persona, ya que se ha querellado contra mí un rey", ha concluido.

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