El rescate 'in extremis' de Antonio a su familia en Puente de la Sierra, Jaén: "Estamos físicamente bien, mentalmente no tanto"

Con la ayuda de la Guardia Civil, este hombre pudo adentrarse al inmueble y gracias a una caja de herramientas, salvó finalmente a su mujer y a su hijo: "Son momentos duros".

Antonio y su familia se instalaron en la vivienda en la que residen en Puente de la Sierra, Jaén, hace tan solo dos meses. Todos ellos han vivido unos días de lo más grotescos tras sufrir las borrascas que azotan España, temporales por los que el inmueble se ha inundado en dos ocasiones poniendo en peligro a la mujer y al hijo de este hombre, que no dudó en rescatarles cuando el agua ya se había adueñado de su casa.

"Estamos físicamente bien, pero mentalmente no tanto. Son momentos duros", confiesa Antonio Martínez en Más Vale Tarde, asegurando que se mudaron buscando la tranquilidad de la localidad.

Las borrascas Kristin y Leonardo han causado estragos en diferentes municipios como en Puente de la Sierra, donde la vivienda de Antonio comenzó a llenarse de agua. Con la ayuda de la Guardia Civil, pudo adentrarse y gracias a una caja de herramientas, salvó finalmente a su familia.

Una semana después de este suceso, la casa de esta familia ha vuelto a inundarse. Sin embargo, Antonio revela que al menos pueden "hacer vida" en la planta de arriba.

Gracias a que su mujer se comunicó con él por teléfono, este hombre, que estaba trabajando cuando el agua comenzó a entrar en casa, pudo tranquilizarse. Pese a lo ocurrido, Antonio y su familia no se arrepienten de haberse mudado ya que la situación ha afectado a muchos otros ciudadanos en diferentes municipios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.