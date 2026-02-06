Juanjo Cuéllar, periodista de laSexta, ejemplo de la solidaridad en Grazalema: "¿Quiere mi abrigo? A ver si se nos va a constipar"

El pueblo está siendo una de las zonas más afectadas por Leonardo debido a las lluvias y a las características de la roca caliza. "No hay vecino que no nos haya ofrecido un bocadillo o unos calcetines", cuenta Juanjo.

Grazalema es una de las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo. El pueblo, que ha sido desalojado, está sintiendo los efectos de unas lluvias cuyo efecto se ha amplificado debido a las características de la roca caliza donde se asientan las casas. Debido a un terreno kárstico que está actuando como una esponja, que ya no puede absorber más agua y que la está expulsando hacia afuera. Entre la dificultad, aflora la solidaridad.

La de unos vecinos que se están apoyando los unos a los otros. La de unas personas que ven cómo están en juego tanto sus enseres como sus recuerdos. Que, a pesar de todo, no han dejado de prestarse ayuda los unos a los otros.

Porque la situación está sacando lo mejor de la gente. Así lo ha mostrado Juanjo Cuéllar, periodista de laSexta, que no dudó en ceder su abrigo a una vecina que estaba pasando frío en la calle.

"¿Quiere que le deje mi abrigo? Se lo dejo, ¿eh? A ver si se nos va a constipar ahora", dice Juanjo. Al final, Francisca aceptó el ofrecimiento. "Venga, se lo voy a poner. Tienen frío, dentro están más cómodos", expresa el periodista.

Y es que es lo que se está viviendo en Grazalema: "Son valientes. han pasado la noche en el hotel donde les desalojaron de urgencia. Están a salvo".

"Están siendo un modelo de solidaridad. No dudan en prestar herramientas o en compartir la habitación de hotel. A los forasteros, a los que venimos a echar una mano, no hay vecino que no nos haya ofrecido un bocadillo o unos calcetines", cuenta Juanjo.

