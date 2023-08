Raúl García desgrana los entresijos de los 'robados' a personas famosas. ¿Cuánto llegan a pagar las revistas por algunas de estas imágenes? "Muchas veces nos creemos que vale mucho y no vale tanto como creemos o que vale menos de lo que la revista te paga", afirma el fotógrafo en Más Vale Tarde, donde sostiene que "hace muchísimos años sí se ganaba mucho dinero en esta profesión, pero ya no".

Entre las fotografías que él ha tomado, destaca dos que alcanzaron un precio muy alto: "Una no lo puedo decir y la segunda fue doña Letizia cuando era todavía novia del rey", explica García, que captó a la hoy reina comprando fruta. "Esa fue de las portadas que más dinero me pagaron", afirma el fotógrafo, que añade que es también una de las imágenes que más le ha costado tomar porque "los escoltas intentaron que no la hiciera" con "toda clase de impedimentos".

¿Cuánto le pagaron por esa fotografía? García ilustra así el precio que alcanzó: "Imagina que le pagas el colegio de tus hijos durante tres, cuatro años. Un colegio privado, mucho dinero". La cantidad, no obstante, se repartió entre tres. Además, García tomó las primeras imágenes de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa juntos. Puedes escuchar cómo las consiguió en el vídeo que ilustra estas líneas.