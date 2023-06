La periodista y escritora Nieves Herrero ha lanzado este miércoles el libroLa Baronesa, una autobiografía no autorizada sobre Tita Cervera. De hecho, la baronesa Thyssen está estudiando demandar a Herrero tras su publicación. La escritora empezó a escribir el libro tras la propuesta de Tita, pero más tarde la abandonó y no quiso terminar su autobiografía. Herrero ha asegurado que está muy afectada por esta situación: "Me quedé en shock. Yo creo que no me he recuperado".

Además, ha señalado que durante estos tres años en los que ha estado escribiendo la biografía, han estado trabajando "codo a codo", pero ahora, dice Herrero, "la relección se va a negro". "No entiendo ni sé por qué. Nuestra relación ha sido increíble", ha explicado. La periodista ha confesado "admirar pero no entender" a la baronesa Thyssen.

Algunos extractos del libro La Baronesa revelan aspectos de la vida de Tita como la paternidad de las hijas por gestación subrogada, su relación con su hijo y su nuera y el problema que tuvo con la herencia. "Tita Thyssen me contó con toda sinceridad quién fue el donante", cuenta la periodista en el escrito.

"Sin embargo, por respeto a la confidencialidad de las conversaciones mantenidas con ella para que el libro se frustró y el derecho a la intimidad de las menores, el secreto seguirá a salvo conmigo hasta que ella, como ha anunciado, desvele públicamente la identidad de sus hijas", escribe Herrero. La escritora, además, ha confirmado que Tita podría desvelar la paternidad de sus hijas cuando cumplan la mayoría de edad. Esto quería decir que sería dentro de poco porque tienen 17 años.

Por otro lado, cuenta que la Baronesa tuvo que fingir una huida con su marido porque al salir del hospital después de una operación, los hijos lo querían llevar a un centro psiquiátrico porque querían hacerse con su patrimonio.

Pero Tita tampoco tiene una reparación perfecta con su hijo Borja Thyssen. En una conversación, Cervera muestra su oposición a que su hijo vuelva con Blanca: "No me digas que vas a volver a salir con ella". El hijo le dice que "debería darle una segunda oportunidad", y la madre contesta que "le alejará de ella como hizo la última vez". Es tal su rechazo a su nuera, que incluso le pide que se haga un prueba de paternidad.