El gimnasta y medallista de plata en Tokio en 2020, Ray Zapata, ha hablado este martes sobre el racismo que ha sufrido el jugador del Real Madrid Vinicius en Más Vale Tarde. "Llevo desde los 9 años en España y no he vivido ninguna situación de racismo", ha señalado el atleta. No obstante, Zapata sí cree que "todavía hay racismo en España" y que estamos en una época en la que el racismo debe ser "eliminado".

El gimnasta asegura que "al fin y al cabo, el fútbol es el deporte por excelencia y lo practican muchísimas personas". Por eso, dice que "no es de recibo" escuchar insultos: "El propio insulto está denigrando los valores del fútbol". Además, es una "actividad en la que muchos niños se ven reflejados". "¿Qué les estamos enseñando a los niños?", se pregunta el deportista.

"Es triste y debe haber un cambio de una vez... Se deberían erradicar los insultos y ponerlos fin", ha zanjado Ray Zapata. Asimismo, ha querido mandar sus "ánimos" a Vinicius y cree que estará pasando momentos "bastante complicados": "Que siga luchando por lo que le gusta".