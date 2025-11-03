Mazón se hace la víctima y los familiares de las de la DANA responden: "Las de verdad están muertas"

Los detalles Su frase —"ha habido momentos insoportables, pero sobre todo para mi familia"— ha dolido entre los afectados. "Que ahora Mazón salga como víctima es un nuevo insulto", denuncia Mariló Gradolí, presidenta de la asociación. Otros familiares le reprochan "no haber dicho la verdad" y "olvidarse de quienes lo perdieron todo".

La declaración de Carlos Mazón no ha calmado los ánimos. Más bien, todo lo contrario. Las víctimas de la DANA del 29 de octubre han recibido sus palabras con indignación y dolor. Aseguran que el barón popular "no ha dicho la verdad", que ha intentado presentarse como una víctima y que, una vez más, se ha olvidado de quienes realmente lo perdieron todo.

Su frase —"ha habido momentos insoportables, pero sobre todo para mi familia"— ha dolido especialmente entre los afectados. "Que ahora Mazón salga como víctima es un nuevo insulto", responde Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de Octubre. "Las víctimas de verdad están muertas", añade.

Uno de los más directos ha sido Juan José Manrobal, que perdió a su madre en la tragedia. Con la voz rota por la rabia, no da crédito: "Acabo de oír al señor Mazón decir que quien lo ha sufrido es su familia. ¿Su familia? Nuestras familias. Él sigue cobrando; mi madre, igual que todas las demás personas desde ese fatídico día, ¿sabes dónde están? En el cementerio".

Juanjo no se conforma con una dimisión. Quiere justicia. "Yo iría a darles de comer gratis en la cárcel —dice—, pero lodo, lodo como le dieron a mi madre y a todos los demás".

"Ha sido humillante, indignante"

El sentimiento es compartido entre los voluntarios y asociaciones que llevan meses ayudando a los damnificados. En la asociación de Albal, las palabras de Mazón se califican de "indignantes" y "humillantes". "Ha sido humillante, indignante", resume Ramón Pérez, voluntario de Valencia. En la misma línea, Ana Isabel Martínez, coordinadora de la Nave Albal, critica la puesta en escena: "Ha sido la dimisión menos dimisión de la historia. Y además, un insulto. Ha sido capaz de nombrar a su familia y obviar a las nuestras".

Para Carmen del Río, vecina de Alfafar y también voluntaria, lo más doloroso es la falta de empatía: "Toda la gente que ha perdido familiares quiere justicia. Y escucharlo hablar así, como si fuera una víctima más, es insoportable".

Entre los afectados se repite una idea: el barón popular no se fue antes porque "estaba preparando su futuro". Ramón Pérez lo resume así: "Su salida llega tarde y mal". Desde la Asociación de Damnificados de la DANA Horta Sud, su presidente, Christian Lesaec, coincide en que Mazón sigue sin asumir responsabilidades: "Ha dicho que hizo todo lo posible por ayudar. Probablemente lo hizo, excepto una cosa: decir la verdad".

"Usó su cargo para defenderse"

Las asociaciones acusan además a Mazón de haberse protegido detrás de su cargo. "Ha utilizado su puesto para hacerse una defensa judicial y para culpar a todo el mundo excepto a él", sostiene Gradolí. "Y lo ha hecho mientras nosotros seguíamos intentando recomponernos de una tragedia".

Pese a todo, celebran su marcha como una victoria ciudadana. "Por fin Mazón ha dimitido —dice Salva Mocgoli, de la Asociación de Afectados de Horta Sud—. La gente siempre ha estado ahí, siempre nos ha apoyado. Hoy es un día para felicitarnos todos, pero es solo un primer paso". Y añade: "Juramos que íbamos a llevar a los responsables a la cárcel. Y hasta que no lleguemos ahí, no vamos a parar nunca. Vamos a seguir luchando".

"El éxito es el de la dignidad de los valencianos"

Para Mariló Gradolí, el mensaje de este día es claro: "Nos hemos organizado con un mismo objetivo. Hemos trabajado de la mano, y hoy podemos decir que la sociedad civil valenciana ha conseguido que Carlos Mazón tenga que dimitir".

Habla de "una victoria de la dignidad" y del poder de la gente común frente a los políticos: "Si hoy hay un éxito en Valencia, es el de la dignidad de los valencianos, que han logrado que una persona haya tenido que asumir, muy a su pesar, responsabilidades". Pero avisa: "Esto no termina aquí. No cederemos hasta que caiga el Consell y con él las políticas negacionistas. No vamos a parar".

"Pedimos prisión para Mazón"

La indignación también se trasladó al Ateneo de Madrid, donde Rosa Álvarez, portavoz de otra de las asociaciones, intervino ante decenas de personas. Agradeció el apoyo recibido por parte de la sociedad y los medios: "Gracias a los medios que nos han dado voz. Madrid está con nosotros, pero no olvidamos que su presidenta no quiso acompañarnos en el funeral. Y eso no se lo vamos a perdonar nunca".

Sus palabras fueron un cierre cargado de emoción y dureza. Álvarez calificó las declaraciones de Mazón de "indignas" y dejó claro que su salida no se debe al arrepentimiento, sino a la presión popular: "No le han hecho dimitir ni ha dimitido. Lo hemos conseguido nosotros".

Y fue más allá: "Pedimos la prisión de Mazón. Es una mala persona y todo su Consell, y también las 160 personas que le aplaudieron hace unos días".

Según ella, Mazón sigue sin dar explicaciones creíbles: "Nadie le culpa de los daños inevitables, pero casi no ha dicho nada de las víctimas. Ni siquiera pidió el nivel tres de emergencia porque su líder le dijo que no habría más medios. Hoy llega tarde, con un discurso vacío y con una dimisión que nadie entiende: ¿ha dimitido, está de baja, sigue en funciones? Es indescriptible".

"El pueblo salva al pueblo"

Entre los afectados también hay una reflexión más amplia: que la solidaridad ciudadana ha estado muy por encima de la respuesta política. "El pueblo no se salva solo, lo salvan los servicios públicos", repiten varias voces.

Y lanzan un último mensaje, dirigido a quienes aún ocupan responsabilidades: "Ni Madrid gobierna Valencia ni Valencia gobierna Madrid. El Palau sigue ahí. Y los responsables también".

