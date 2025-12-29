Ezequiel, vecino afectado de Villamanín: "Estoy a favor de una quita y cobrar el 90%, es de cajón. Es una pena muy grande"

Los vecinos de Villamanín (León) celebraron haber ganado el Gordo de Navidad, pero la alegría duró poco. Un error en la venta de papeletas ha convertido su premio millonario en un conflicto que aún busca solución.

La semana pasada, los vecinos de Villamanín (León) vivieron un sueño que rápidamente se convirtió en pesadilla. Les había tocado el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con un premio de 80.000 euros por cabeza para los 300 habitantes que compraron una de las 450 papeletas. Sin embargo, la ilusión se truncó por un error administrativo.

Desde la Comisión de Fiestas se cometió un fallo al vender las participaciones: se ofrecieron más papeletas de las disponibles. A finales de semana, los vecinos parecían haber alcanzado un acuerdo para poder cobrar parte del Gordo.

Tras varias horas de reunión en el Hogar del Pensionista, se pactó que la comisión de fiestas del Ayuntamiento entregaría su premio personal, así como el décimo que tenían, que en total asciende a dos millones de euros. Los otros dos millones deberán salir de los bolsillos de los vecinos, que verán reducido el monto que cobren.

Más Vale Tarde ha conectado en directo con Ezequiel, uno de los vecinos afectados que tenía cuatro papeletas ganadoras del Gordo: "Es una situación muy triste, porque de una alegría inmensa ahora hemos pasado a una tristeza porque no sabemos cómo acabará todo esto o si se podrá cobrar. La gente está muy pendiente de las noticias porque es una situación muy difícil".

Ezequiel también se ha mostrado partidario de ceder parte de su premio personal para que todos los vecinos puedan cobrar y evitar posibles denuncias. "Estoy a favor de una quita y de cobrar el 90%, es de cajón", ha señalado, y ha asegurado que "es una pena muy grande" tener "26 millones de euros para un pueblo como Villamanín y que no los cobremos".

Por otro lado, ha confirmado que la reunión del pasado viernes 26 de diciembre "fue muy desagradable", sobre todo porque los jóvenes que forman parte de la Comisión de Fiestas no pudieron explicar bien lo sucedido y llegaron a recibir amenazas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí