Ramoncín carga contra Ayuso tras las protestas estudiantiles: "Lo que le molesta es que no está todo el mundo llamándola guapa"

El cantante sostiene que Ayuso debería "tener cuidado con las palabras", y argumenta que "es bueno que los niños sepan lo que es un genocidio y lo que es el dolor", defendiendo así la legitimidad de los centros para protestar por la masacre israelí.

Isabel Díaz Ayuso ha recibido un fuerte rechazo de la comunidad educativa este viernes en un acto en la Universidad de Alcalá de Henares por la infrafinanciación de la universidad y su posición proisraelí en el ámbito del genocidio en Gaza.

La presidenta madrileña ha lamentado esas protestas y ha asegurado que no va a consentir "que se instrumentalicen los centros para la guerra ideológica", y ha catalogado las manifestaciones como "ingeniería social" y "manipulación ideológica".

Respecto a sus declaraciones criticando a la comunidad educativa que ha protestado este viernes en Alcalá de Henares, el colaborador de Más Vale Tarde sostiene que "lo que molesta a Ayuso es que no está todo el mundo llamándola guapa".