Rafa, amigo de un fallecido en el derrumbe de Madrid: "Vas a la morgue a reconocer el cadáver y te dicen que cierran a las 14:00"

¿Por qué es importante? Rafa era el único amigo en Madrid de Alfa, uno de los cuatro muertos en el derrumbe de un edificio, y quería reconocer el cadáver para ponerse en contacto con su familia.

Rafa ha perdido a su amigo Alfa en el derrumbe del edificio que se produjo ayer en la calle Hileras de Madrid, pero además de la tristeza por el fallecimiento, se ha sentido "desconcertado" por el trato institucional.

En Madrid, Rafa era el único enlace de Alfa con su familia y, tras conocer el trágico suceso, quiso ir a la morgue para reconocer el cadáver. Sin embargo, al llegar le dijeron que no era posible.

"Se pierde una vida humana y en materia de conciencia social, me quedo desconcertado. Cuando vas a las autoridades a preguntar, al hospital para ir a la morgue a reconocer el cadáver, a ver si es mi amigo el que está allí, te dicen que trabajan hasta las 14:00 horas de la tarde", critica en Más Vale Tarde.

Gracias a TikTok, una red social en la que Alfa mostraba su cotidianidad como trabajador, se ha puesto en contacto con su familia.

Apenado por su muerte, cuenta que era una persona "muy vulnerable. Había sido operado de la vista y justo después tuvo que ir a currar", añade.

El martes, un edificio de seis plantas que se encontraba en rehabilitación colapsó y dejó cuatro fallecidos -Moussa, Alfa, Jorge y Laura- y tres heridos. Todavía se investigan las causas del suceso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.