Marcel Vilarós, director del musical sobre el caso de Helena Jubany: "Su hermana nos dio luz verde"

La joven fue asesinada en 2001, al ser arrojada desde una azotea. El asesino quiso simular que había sido un suicidio. La familia ha acusado a la compañía de "oportunismo" y su indignación ha provocado la cancelación del musical.

Una compañía teatral iba a estrenar el próximo 26 de octubre, en Badalona, una obra musical basada en el caso de Helena Jubany. Más Vale Tarda habla con Marcel Vilarós, autor y director de la obra. El director expone que ellos tenían el permiso de la familia. "Hemos tenido mucha conversación vía WhatsApp", cuenta. Vilarós ha compartido con el programa esas conversaciones y, como señala Cristina Pardo, no hay permisos explícitos en las mismas.

Vilarós indica que, en otra conversación con su hermana, esta dice textualmente "tenéis luz verde para lo de Helena". "Hemos estado trabajando con ellos muy fluidamente", añade. Iñaki López indica que la familia tiene también la posibilidad de retractarse. La familia considera que la obra podría afectar al desarrollo de la investigación que sigue abierta. Esta podría estar en su fase final gracias a unas nuevas pruebas y, por ello, no querían participar.

"¿No le ha valido con esa firme opinión por parte de la familia para detener este musical?", pregunta Iñaki. "No es que me haya valido es que, lamentablemente, ha llegado dos años y medio tarde cuando la producción ya estaba en camino", responde Marcel, "nuestra decisión fue posponer el estreno hasta después de la prescripción".

Marcel explica que la representación del 26 de octubre iba a realizarse en un teatro pequeño y que, además, estaba orientada para profesionales "para hacer una primera presentación pública y sacar valoraciones, no estamos iniciando una gira". López pregunta, entonces, si no se han planteado, entonces, esperar a que haya una resolución. "Lo reflexionaremos lo que ha sido un movimiento de acontecimientos muy acelerado el cuál valoraremos a partir de ahora", responde el director.

Vilarós considera su obra un proyecto "necesario" ya que hablan sobre un caso de sumisión química. "El caso de Helena Jubany, a día de hoy, nos puede enseñar muchísimas problemáticas que tiene la juventud actual", explica.

Sobre si la familia ha podido ver el resultado final, Marcel aclara que ellos saben el argumento bastante detallado de la obra. "Lo que no se ha enseñado son escenas acabadas", añada. Vilarós les dijo que podían asistir a la presentación del musical o personas de su confianza, para así hacer su propia valoración de la obra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.