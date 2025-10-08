Ainhoa Martínez, tajante sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama: "Moreno está tardando ya en cesar a la consejera"

"Ha habido un error de gestión y tiene unas consecuencias políticas, y es la destitución de la consejera", afirma rotunda Ainhoa Martínez en este vídeo, donde reflexiona sobre los errores en los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

Hoy en Andalucía tienen lugar manifestaciones contra los retrasos en los cribados de cáncer de mama que habrían afectado a unas 2.000 mujeres.

"Es el error más grave cometido por Juanma Moreno en su Gobierno", afirma Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde apunta que, a pesar de ello, "llama la atención que nadie haya admitido responsabilidad ninguna".

Ainhoa Martínez, por su parte, recalca la "falta de empatía": "¿Nadie ha pasado por el trance de hacerse una prueba de este tipo, lo que supone?", se pregunta la periodista.

Martínez señala que Moreno "tiene bastante olfato político", por lo que "está tardando ya en cesar a la consejera si no acepta ella dimitir por sí misma". "Ha habido un error de gestión y tiene unas consecuencias políticas, y es la destitución de esta persona", sentencia.

Además, destaca la importancia de "resolver los protocolos", pues "si están bien, no funcionan".

