Quién es Miguel Ángel Rodríguez, el "escudero" de Ayuso que fue mano derecha de Aznar

El actual jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha declarado este jueves ante el Tribunal Supremo en relación con la causa abierta contra el fiscal general, ha sido siempre un hombre muy ligado al PP pero, sobre todo, muy ligado a José María Aznar.

Miguel Ángel Rodríguez era periodista en el Norte de Castilla y de ahí nació su relación con el que luego fue presidente del Gobierno. Una unión absoluta con el jefe del Ejecutivo que mantuvieron desde sus inicios.

Miguel Ángel Rodríguez fue quien le acompañó cuando era líder del PP y cuando se convirtió en presidente. Es más, M.A.R. fue secretario de Estado de comunicación y también portavoz de gobierno después del Consejo de ministros.

Pero tal y como hizo Aznar en su momento, Ayuso confió en él como jefe de gabinete. En el año 2021 la presidenta madrileña lo definía así: "Es, por encima de todo, mi amigo y lo es todos los días. Es para mí un escudero, un protector, un compañero de aventuras, es la persona que más me divierte, que más me inspira y más me enseña".

Pero más allá de su buena relación con el PP, Miguel Ángel Rodríguez ha destacado estos años por haber tenido en ocasiones un trato agresivo con los medios de comunicación.

Hay una imagen que evidencia el trato muchas veces violento de Rodríguez con la prensa. Un ejemplo lo vivimos en laSexta con Andrea Ropero. Una escena que se produjo en Castilla y León en la toma de posesión de Mañueco como presidente en 2022.

Como se puede ver en la imagen que acompaña esta noticia, la periodista intenta hacer una pregunta pero, de pronto, Rodríguez aparece en pantalla y la empuja. "Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora", le espeta.

Así, Ropero se defiende y le indica que no hace falta que la empuje. "No le he empujado. Lo que no hace falta es que haga usted el ridículo", asegura M.A.R. en un momento más que tenso.