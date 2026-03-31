¿En qué momento entra la UCO en un caso como el de Francisca Cadenas? Bea de Vicente lo explica

Bea de Vicente explica cómo es el mecanismo que lleva a la UCO a empezar a investigar un caso. En este vídeo, señala que "tiene que solicitarse su intervención" y que tienen que tratarse de casos muy complejos y "de extrema gravedad".

La actuación de la UCO ha sido decisiva a la hora de esclarecer el caso del asesinato de Francisca Cadenas, pero ¿qué lleva a esta unidad especializada de la Guardia Civil a coger casos como el de Hornachos, tras ocho años sin resolverse?.

Bea de Vicente explica que más que 'coger' los casos, a la UCO "se le adscriben": "La Unidad Central Operativa no es que tenga una capacidad de elección, sino que tiene que solicitarse su intervención a través de un juez, de Fiscalía o de un instructor de la Audiencia Nacional", señala.

La intervención de la UCO puede producirse en cualquier caso, incluso aunque haya sido investigado previamente por otro cuerpo de la Policía o Guardia Civil.

De hecho, apunta la abogada, tienen que tratarse de casos "de extrema gravedad", como los delitos de delincuencia organizada o desapariciones de larga duración que se han estancado, como el caso de Francisca Cadenas.

En este sentido, Bea afirma que la UCO se especializa en "la complejidad del asunto y la especialización", cuando "ya está todo perdido" o han pasado muchos años y los investigadores "se encuentran con un muro".

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