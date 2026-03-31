Casos "de extrema gravedad"
¿En qué momento entra la UCO en un caso como el de Francisca Cadenas? Bea de Vicente lo explica
Bea de Vicente explica cómo es el mecanismo que lleva a la UCO a empezar a investigar un caso. En este vídeo, señala que "tiene que solicitarse su intervención" y que tienen que tratarse de casos muy complejos y "de extrema gravedad".
La actuación de la UCO ha sido decisiva a la hora de esclarecer el caso del asesinato de Francisca Cadenas, pero ¿qué lleva a esta unidad especializada de la Guardia Civil a coger casos como el de Hornachos, tras ocho años sin resolverse?.
Bea de Vicente explica que más que 'coger' los casos, a la UCO "se le adscriben": "La Unidad Central Operativa no es que tenga una capacidad de elección, sino que tiene que solicitarse su intervención a través de un juez, de Fiscalía o de un instructor de la Audiencia Nacional", señala.
La intervención de la UCO puede producirse en cualquier caso, incluso aunque haya sido investigado previamente por otro cuerpo de la Policía o Guardia Civil.
De hecho, apunta la abogada, tienen que tratarse de casos "de extrema gravedad", como los delitos de delincuencia organizada o desapariciones de larga duración que se han estancado, como el caso de Francisca Cadenas.
En este sentido, Bea afirma que la UCO se especializa en "la complejidad del asunto y la especialización", cuando "ya está todo perdido" o han pasado muchos años y los investigadores "se encuentran con un muro".
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