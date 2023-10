¿Qué consecuencias puede tener para la economía española la guerra abierta desatada entre Israel y Hamás? ¿Se encarecerá el petróleo si se alarga en el tiempo? Gonzalo Bernardos responde en Más Vale Tarde, donde señala que "hoy tenemos menos seguridad que ayer" a nivel financiero y apunta a la posibilidad de una "subida derivada de la incertidumbre".

En este sentido, el economista alude a la crisis del petróleo de 1973, que "empobreció a todos los países occidentales y aumentó notablemente el paro". Esto, explica, ocurrió "porque todos los países árabes que producían petróleo dejaron de exportarlo a aquellos que apoyaban a Israel" y "el precio subió muchísimo", multiplicándose por cuatro en un año.

"Yo no creo que esto suceda porque me parece que a nadie se le va a ocurrir atacar a Irán", presagia no obstante el experto, que incide en que este último país representa aproximadamente el 3% de la oferta mundial de petróleo y que, si no pudiera exportarlo, el precio subiría. Sin embargo, Bernardos cree que "esto se va a quedar en un problema este Hamás e Israel y no se va a extender a otros países" porque esto "no interesa a nadie, incluido Estados Unidos".

No obstante, el experto advierte de que los ciudadanos españoles no deberíamos sentirnos ajenos a lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, porque "es un peligro que tenemos que no teníamos ayer porque si realmente vamos a ver el petróleo bastante más alto, España caería en recesión". "Si sube mucho el petróleo, sube la inflación", explica Bernardos, que añade que entonces "la incertidumbre propia hará que las empresas dejen de invertir" y "las familias gasten menos".

Puedes escuchar la explicación completa del experto en el vídeo, en el que el economista advierte de que, desde la perspectiva económica, lo que ha sucedido "en el peor de los casos puede ser muy importante y muy desagradable", aunque ve "pocas posibilidades" de que lleguemos a ese escenario.