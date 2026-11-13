¿Puede el voto femenino dar la vuelta a las elecciones? Sus papeletas se inclinan más a la izquierda

Los detalles Pedro Sánchez ha arrancado la campaña acompañado por Begoña Gómez y con un llamamiento al voto femenino. El politólogo Pablo Simón señala, sin embargo, que no cree que este hecho "vaya a hacer que las mujeres se sientan reflejados en ello"

Pedro Sánchez inició su campaña en Sevilla junto a su esposa, Begoña Gómez, apelando al voto femenino, crucial en las elecciones de 2023 para evitar un giro hacia la derecha. En esas elecciones, el 44,1% de las mujeres votaron por PSOE o Sumar, mientras que el 31,4% eligió PP o Vox. En contraste, el voto masculino mostró una división más equitativa. El politólogo Pablo Simón sugiere que la participación de Gómez podría no movilizar significativamente a las mujeres hacia el PSOE. La representación política no depende solo del género, sino también de factores como la personalidad y el origen del candidato.

El todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado su campaña con Begoña Gómez, su esposa, en el mitin de Sevilla donde ha apelado al voto femenino: "Cuando las mujeres dan un paso al frente, toda España va detrás", ha dicho. Y es que esto puede tener un sentido, ya que en 2023 el voto feminista y el voto joven fue fundamental para conformar el actual Gobierno.

A día de hoy, las mujeres no solo participan más en las elecciones que los hombres, sino que también muestran unas preferencias políticas más definidas. ¿Cómo votan? Sus papeletas se inclinan principalmente hacia las opciones progresistas, una tendencia que contrasta con una casi equidad del electorado masculino entre los bloques de izquierda y derecha.

En las pasadas elecciones, el 44,1% de las mujeres se decantaron por PSOE o Sumar. Mientras, el 31,4% acabó cogiendo las papeletas de PP o Vox. El 24,5% restante optó por opciones más minoritarias o regionalistas.

En el voto masculino, en cambio, la brecha partidista es mucho menor: el 38,6% votó a PSOE o Sumar, mientras el 37,4% optó por PP o Vox. Sólo habría un 1,2% de diferencia, según el análisis del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Ya en 2023 se demostró que el voto de las mujeres es capaz de dar la vuelta a las elecciones. Fue este electorado el que pudo evitar que el resultado quedar mucho más escorado a la derecha. Sin embargo, conviene entender esto con cautela, ya que las mujeres no son un todo tendente a un lado o al otro del espectro ideológico.

¿Será Begoña Gómez quien movilice a las mujeres?

"Se ha seguido un proceso de hiperpersonalización en los partidos políticos que hace que ya la frontera entre la organización, el entorno familiar, el propio líder... Se desdibuje", arranca explicando el politólogo y profesor de la UC3M, Pablo Simón.

"Pedro Sánchez considera que la intervención de su mujer puede ser un activo en campaña porque sabe que hay un componente muy asociado a la victimización", continúa, en una posible alusión a los mensajes de odio que ha podido recibir Gómez tras la exposición mediática en su caso judicial. "Quieren activar a los votantes socialistas que están dormidos", indica.

Sin embargo, añade que el hecho de que una decisión como incorporar a Gómez en el mitin no tiene porqué tener un efecto movilizador en las mujeres o, al menos, no hacia el PSOE. "Yo creo que no es algo que vaya a hacer que las mujeres se sientan reflejados en ello", dice.

El hecho de que alguien se sienta representado por las características de un político en concreto, en Ciencia Política, se denomina representación descriptiva. Sin embargo, el género no lo es todo. En un momento de gran conocimiento de la vida de los candidatos, que en esta campaña acuden en masa a programas de entretenimiento como 'La Revuelta' o a ser entrevistado por Jordi Wild a mostrar sus caras más cercanas, otros factores como la personalidad, el origen o la presencia del candidato también pueden ser relevantes a la hora de elegir la papeleta.

Hace casi 100 años de la primera vez que votaron las mujeres

En seis años se cumple un siglo de la primera vez que las mujeres acudieron a las urnas. Fue el 23 de abril de 1933, en plena Segunda República. Ahora bien, el camino hasta llegar ahí fue largo y, en Europa, comenzó con las protestas sufragistas en países como Francia.

El reconocimiento del voto femenino llegó concretamente 1 de octubre de 1931, cuando las Cortes aprobaron el sufragio femenino por 161 votos a favor y 121 en contra, tras un intenso debate parlamentario. Una de sus principales defensoras fue Clara Campoamor, diputada del Partido Radical. La abogada y diputada tuvo que enfrentarse incluso a las reticencias de otros sectores republicanos, que temían que las mujeres, tradicionalmente más vinculadas a la Iglesia, votaran influidas por posiciones conservadoras.

Para cuando se convocaron las primeras elecciones con derecho a sufragio femenino, todos los medios de comunicación se hicieron eco de aquel momento con lemas como "mujeres a votar" o análisis del comportamiento electoral de este grupo. Revistas de la época, como 'Estampa', contaron cómo fue aquel momento.

"En Villanueva de la Cañada, las mujeres han votado en tres tandas. La primera fue la de las madres de familia, que luego estarian muy atareadas con la comida, y la de las más de cincuenta años, que siempre tienen gustos madrugadores", rezaba. Y continuaba: "La segunda fue la de las mozas, para las que todo es una fiesta, y que se han arreglado, atusado y compuesto como para ir a la función... Y la tercera, la que va a empezar dentro de unos minutos, es la de las chicas que sirven en Madrid".

El derecho a sufragio, sin embargo, se vio interrumpido por el franquismo. No fue hasta 1978 cuando la Constitución Española reconoció, no sólo el voto femenino, sino el sufragio universal pleno e igualitario para todos los ciudadanos mayores de 18 años.

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