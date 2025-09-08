Una profesora denuncia que cientos de niños no pueden volver al cole tras la DANA por la "dejadez" del conseller: "Llega 11 meses tarde"

Algunos niños de las zonas afectadas por la DANA no han podido regresar aún a sus aulas por los retrasos en las obras. Otros, en cambio han podido volver. Eso sí, a aulas prefabricadas.

Cientos de alumnos de algunas zonas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre aún no han podido volver a sus aulas debido a que los espacios aún no están acondicionados para ello. Es lo que ha pasado en Alfafar, Algemesí y Massanassa, donde las clases no van a poder empezar aún por retrasos en las obras.

María Dolores Trujillo, presidenta de Federación de Asociación de Madres y Padres de Horta Sud (FAMPA Horta Sud) ha denunciado en Más Vale Tarde la "dejadez" del conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, el cual, dice, "llega 11 meses tarde".

Trujillo conoce muy de cerca la situación ya que da clases a niños con necesidades especiales, los cuales no han podido regresar a las aulas. "Todavía no han abierto sus puertas porque el material necesario no ha llegado", ha comentado.

"El conseller llega 11 meses tarde. No es un problema de tres días, es un problema de falta de previsión. No puede ser que a día de hoy las familias estén así", ha señalado.

Además, Trujillo ha hecho hincapié en que hay cientos de centros que han abierto, pero lo han hecho en muy malas conficiones, en barracones. "¿Nos espera eso también? porque parece que sí", ha comentado.

De esta manera, la profesora ha indicado que los padres llevaban tiempo advirtiendo de que no iban a llegar a tiempo y de que en septiembre, cuando se produjera la "vuelta al cole", los niños no podrían volver a las escuelas, que es precisamente lo que ha ocurrido.

Así, cuenta que la Consellería les ha ido recibiendo a las familias "a cuentagotas". Primero, dice, aseguraba que iba a estar para marzo, luego aplazaron la fecha. Por eso, indica, "no hay un plan" y añade que ni siquiera lo tuvieron desde el principio. "Lo que no puede ser es que nuestro alumnado siga en estas condiciones", ha añadido la presidenta de FAMPA Horta Sud, quien se muestra enfadada por la "dejadez" de la Consellería".