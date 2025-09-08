Iñaki López, sobre el PP y Vox: "Entre la copia y el original, la gente prefiere al que dice 'Hijo de pu**', y no lo de la fruta"

Las encuestas de intención de voto dan a Vox entre el 15% y el 17%, una subida con respecto a las últimas elecciones generales. Para Iñaki López, "que un partido que pretende la moderación se sume a la política macarra, lo que hace es engordar las cuentas de los partidos ultras".

Iñaki López ha reaccionado en Más Vale Tarde a las encuestas de intención de voto, que sitúan a Vox entre el 15% y el 17%. "Vox estaría alcanzando sus máximos desde las últimas generales y el PP a la baja", ha señalado el presentador.

Así, el periodista ha opinado que el hecho de que "un partido que pretende la moderación y el centrismo se sume a la política más macarra y al insulto, lo que hace es desviar gente hacia Vox y engordar las cuentas de los partidos más ultras, porque al final, entre la copia y el original, la gente prefiere al que dice 'Hijo de puta', no al que usa el subterfugio de la fruta".