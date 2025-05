El presidente de AENA, muy claro con Almeida: "Los problemas de carácter social son responsabilidad de los ayuntamientos"

AENA ha anunciado que desde esta noche va a limitar el acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde las 21:00 h a las 5:00 h. Maurici Lucena, presidente de AENA, expone en Más Vale Tarde que han decidido tomar esta medida debido a que, como empresa aeroportuaria, su responsabilidad es "garantizar la seguridad de todos los pasajeros, sus acompañantes y las personas que trabajan en los aeropuertos". "

Lucena añade que deben compatibilizar esta responsabilidad con un problema "que, increíblemente, no está siendo resuelto por el poder público que está obligado a resolverlo: el ayuntamiento de Madrid". "Ante la incomparecencia del ayuntamiento, ponemos unos controles que hagan compatible nuestra actividad principal con esta situación", añade. El presidente de AENA expone que el objetivo de esta medida es que la situación "no empeore".

AENA habría solicitado una reunión con el ayuntamiento pero este, por su parte, les ha pedido que elaboren un perfil de las 400 personas que pernoctan en el aeropuerto. Lucena expone que "la ley es muy clara" y que "todos los alcaldes de España saben que los problemas de carácter social son una responsabilidad política y administrativa de los ayuntamientos".

"La elaboración del censo y los perfiles es un medio para un fin", indica Lucena, "que es ejercer las competencias". El presidente de AENA indica que ellos son "un gestor de aeropuertos, no tiene trabajadores sociales, no sabemos cómo se hace eso porque no es nuestro cometido". Lucena expone que están dispuestos a ayudar al responsable, el ayuntamiento, a elaborar ese censo, "pero, eso no es una excusa para no actuar". "Le podemos dar muchas vueltas pero, la responsabilidad es clara", añade, tajante, "los poderes públicos, en una democracia avanzada como España, existen por alguna razón".

Cristina Pardo indica que Martínez-Almeida habría pedido que también acudan reunión con AENA el ministro del Interior y el responsable del gobierno de Migraciones. Sobre ello, Lucena puntualiza que ha escuchado unas declaraciones en las que "parece que recula bastante y sí reconoce, por fin, que tiene competencias porque habla de los casos que han atendido". El presidente de AENA, recalca que el problema que se está viviendo en Barajas "es un problema de raíz social, no es un problema, de momento, de orden público o seguridad".

"Es el único ayuntamiento que está pidiendo que intervengan ministerios del Gobierno de España", afirma. "Solo puedo interpretar esas solicitudes del alcalde como excusas para echar balones fuera", reflexiona Lucena. "Los balones le van a volver", apunta, "porque la ley es inequívoca". "El alcalde, que es un buen abogado del Estado, lo sabe", concluye, "espero que reconduzca y acepte que tiene que ser el que lidere la resolución de este problema".