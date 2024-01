Tras el accidente del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya todo el mundo daba por muertos a los pasajeros que volaban a bordo. Sin embargo, 72 días después, a finales de diciembre localizaron a 16 supervivientes que habían conseguido mantenerse con vida en los Andes comiendo carne humana.

Este domingo, Jordi Évole habla con los supervivientes, que recuerdan su experiencia en Lo de Évole . "Toda la riqueza que teníamos eran los cadáveres porque nos mantenían vivos", recuerdan.

El libro 'Viven' relata los hechos y fue precisamente una obra que hace ya algunos años leyó el escritor Benjamín Prado. "Recuerdo haber leído en su momento la novela y haber pensado: '¿Yo qué habría hecho si hubiera estado ahí?", reflexiona.

Por su parte, Cristina Pardo recuerda las palabras al respecto de Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, que sostiene que, si uno tiene hambre, al final es capaz de matar al de al lado para comer. No obstante, si no te encuentras en esa tesitura no lo sabes.