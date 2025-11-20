Pilar Velasco, tajante sobre la condena al fiscal general del Estado: "Esta sentencia nace herida de muerte"

"Es imposible que una parte de la sociedad no perciba que hay jueces conservadores que han condenado al fiscal general del Estado", opina Pilar Velasco en este vídeo, donde valora la sentencia a Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido finalmente condenado por revelación de datos reservados en el caso del email del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Esto significa su inhabilitación durante dos años, así como el pago de las costas, una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros por daño moral y una multa de 7.200 euros.

Sobre esta sentencia, Pilar Velasco asegura en el vídeo sobre estas líneas que "estoy deseando leer la creatividad procesal de la sala segunda y de los jueces que van a condenar al fiscal general del Estado".

Después de haber seguido el juicio y haber atendido a los testimonios de los periodistas y las pruebas presentadas, Velasco afirma rotunda que "esta sentencia nace herida de muerte", pues la considera "divisoria".

"Es imposible que una parte de la sociedad no perciba que hay jueces conservadores que han condenado al fiscal general del Estado", sostiene la periodista, para la que esta condena "daña al fiscal general del Estado, pero si piensa el Supremo que no le va a hacer daño, yo creo que no va a salir indemne".

