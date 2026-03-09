Pilar Velasco, tras defender Ayuso a Trump: "Suena a trasnochado y hasta polémico, porque el PP no está ahí"

Pilar Velasco analiza las palabras de Isabel Díaz Ayuso en Nueva York, defendiendo que en la guerra de Irán hay que ponerse del lado de Trump, mientras otros como Rueda se desmarcan y aseguran que "no representa" al resto del PP.

Isabel Díaz Ayuso se encuentra en Nueva York, donde ha defendido que en la guerra de Irán hay que ponerse del lado de Donald Trump y se ha ofrecido desde la Comunidad de Madrid para "fomentar las alianzas entre España y Estados Unidos".

Una postura ante la que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se desmarca asegurando que no le "gustó nada" que Trump amenazara a España y que las palabras de Ayuso no representan a lo que "podemos pensar como el Partido Popular".

Iñaki López opina que "es muy fácil cogerle el truco" al discurso de Ayuso: "Es lo contrario de lo que diga el Gobierno de Pedro Sánchez".

Para Pilar Velasco la presidenta de la Comunidad de Madrid ha "construido" un "electoralismo" para erigirse como "la némesis de Pedro Sánchez" que "le ha podido resultar en otras ocasiones". Sin embargo, apunta que "ahora la situación es tan grave" que esta posición suena "trasnochada" y "absolutamente polémica", porque "el PP no está ahí".

"Que una presidenta de la Comunidad de Madrid no vea que los madrileños ya están pagando hoy en la gasolinera una guerra sin rumbo...", sentencia.

