Rafa Mir busca avalar su versión con nuevos vídeos que podrían complicar aún más su condena: "Te reventaría otra vez"

Los detalles Su defensa ha difundido un vídeo del día de los hechos en el que defienden que la presunta agresión ya se habría producido y la víctima no tenía heridas en su brazo.

La Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir, exjugador del Valencia CF, por agresión sexual y lesiones. Durante el juicio, su defensa presentó un vídeo que pretendía respaldar su versión, pero que podría ser perjudicial. Según Mir, el vídeo muestra una conversación distendida con la víctima tras la supuesta agresión, sin signos de lesiones en su brazo. Sin embargo, la víctima afirmó que el incidente ocurrió cuando tuvo que regresar por su bolso, lo que el vídeo podría confirmar. Además, se recuerda la disponibilidad del servicio 016 para atender casos de violencia contra las mujeres. Este servicio es gratuito, confidencial y accesible las 24 horas en múltiples idiomas, ofreciendo asesoramiento jurídico y atención psicosocial.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista del Elche CF, y antes del Valencia CF, Rafa Mir, que fue juzgado el pasado 28 de mayo como un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones y, en consecuencia, su defensa ha aportado un vídeo que avalaría su versión, pero que podría volvérsele en contra.

La estrategia de defensa del futbolista no ha convencido a la Audiencia. En su declaración a finales de mayo, acordó entrar en el baño con una de las dos chicas. "Entramos dentro, nos besamos y le volví a introducir los dedos en la vagina", decía el futbolista ante el Tribunal.

Una versión que chocaba frontalmente con la de la víctima. "Entré y me cogió fuerte por el brazo. Me metió en el bañó y cerró el pestillo. Empezó a hacerme lo mismo que en la piscina, ahí me puse a llorar y a decirle que parara, que me quería ir. Él no paró".

Según contó Mir, la amiga de la joven comenzó a aporrear la puerta del baño y, al salir, empezaron a discutir por celos. Es entonces, durante esa supuesta discusión, cuando deja a las dos con su amigo futbolista Pablo Jara.

Y el vídeo en cuestión, que ha difundido su defensa, avalaría su versión para su intención de recurrir la sentencia. Según su defensa, las imágenes son posteriores a la presunta agresión y alegan que ahí se puede comprobar que el brazo de la joven no tiene ninguna herida, así como el tono supuestamente distendido con el que mantienen la conversación.

"Te reventaba otra vez. Calla, no te vayas tú, deja que se vaya ella y tú quédate conmigo", se le escucha decir a Rafa Mir al inicio del vídeo. "Que no, que no", responde ella.

"Te juro por dios que no. Jara díselo. Hacedme caso", replica él. En ese momento, un segundo amigo de Rafa Mir, quien está grabando, dice: "Estás un poco histérica, ¿no?".

Es en ese momento cuando suena el timbre, un instante que podría ser clave. "No, no. Espérate. Es mi amiga, es mi amiga", dice la joven. Ahí podría residir la clave del vídeo y que las imágenes avalen la versión de la víctima porque, como denunció, la segunda agresión del futbolista se habría producido cuando ella abandonó la casa y tuvo que volver porque se le había olvidado su bolso.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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