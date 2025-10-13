Pedro Rodríguez alerta sobre el acuerdo de paz: “La apariencia de que todo ha acabado no se ajusta a la realidad”

El profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que "para sacar a los rehenes y para organizar todo lo que hemos visto" este lunes, "Hamás ha tenido que recuperar posiciones", por lo que todo no habría acabado.

Pedro Rodríguez ha hablado en Más Vale Tarde sobre el acuerdo de paz para Gaza, y ha destacado que "para sacar a los rehenes y para organizar todo lo que hemos visto este lunes, Hamás ha tenido que recuperar posiciones", por lo que ha advertido de que "la apariencia de que todo se ha acabado y de que todos nos hemos retirado y que estamos en casa para Navidad no es exactamente ajustada a la realidad".

Además, el profesor de Relaciones Internacionales ha subrayado que el acuerdo en Gaza ha tardado "736 días" y que "durante este periodo, había unas elecciones en Estados Unidos, un presidente en una situación muy débil saliente y un Donald Trump que llega con un cheque en blanco tanto para Netanyahu como para Putin".

"Sin embargo, hemos visto que esto se ha acabado con Netanyahu, y hemos visto cómo en las últimas semanas Estados Unidos está ayudando a Ucrania a bombardear las instalaciones energéticas de Rusia", ha apuntado, en referencia a otro posible acuerdo de paz para el país que lidera Zelenski.

