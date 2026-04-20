Pedro Rodríguez: "Irán ha descubierto que es mejor enriquecerse con la extorsión en el estrecho que enriqueciendo uranio"

Pedro Rodríguez analiza la precaria situación de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y asegura que la "gran aportación" de Trump es haber facilitado que Irán se haya dado cuenta de que "su geografía es el arma más potente".

Crece la tensión después de que Irán haya decidido volver a cerrar el estrecho de Ormuz tras el asalto de la marina estadounidense a un barco iraní.

Mientras las negociaciones se enquistan, las amenazas de Donald Trump crecen y aún no se sabe quién irá a Islamabad para las conversaciones de paz, Pedro Rodríguez considera que a este momento se le puede llamar "la niebla de la paz" porque "es difícil enterarse de por dónde estamos".

Lo que sí se sabe, apunta, es que "el estrecho de Ormuz está más cerrado que nunca", que "el alto el fuego es cada vez más precario" ante los ataques de Estados Unidos y que "las negociaciones penden de un hilo", lo que implica que "se multiplica el riesgo de una escalada".

En esta tesitura, señala, Irán tiene menos prisa que Estados Unidos, porque "ha descubierto que su geografía es el arma más potente que traslada los efectos de esta guerra a nuestros supermercados y nuestras gasolineras".

De este modo, considera que en este conflicto el régimen iraní se ha dado cuenta de que "es mucho más poderoso enriquecerse con la extorsión en el estrecho que enriqueciendo uranio" y que la "gran aportación" de Trump es que "ha facilitado a los iraníes que tomen conciencia del poder de ese arma".

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