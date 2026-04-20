Iñaki López, sobre los últimos resultados del CIS: "Tezanos parece que le hace las encuestas a Kim Jong Un"

En la última encuesta del CIS, el PSOE se dispara y ganaría las elecciones con 13 puntos de ventaja sobre el PP. "Si esto llegara a suceder, ¿qué iba a hacer el Partido Popular?", se pregunta Ramoncín.

Según los resultados de la última encuesta sobre intención de voto del CIS, el PSOE se dispara y ganaría las elecciones con casi 13 puntos de ventaja sobre el Partido Popular.

Respecto a quién prefieren los españoles como presidente del Gobierno, el resultado es aún más demoledor, ya que Pedro Sánchez gana con 31,3%, a mucha distancia del segundo, Alberto Núñez Feijóo, con un 9,9%.

"Si esto llegara a suceder, ¿qué iba a hacer el Partido Popular?", se pregunta Ramoncín en el vídeo sobre estas líneas, si bien reconoce que le parece "una exageración".

Cristina Pardo, por su parte, considera que "Tezanos está muy venido arriba" y cree que "debería hacer una encuesta sobre el Real Madrid" para levantar los ánimos. "Parece que le hace las encuestas a Kim Jong Un", reacciona irónico Iñaki López.

Esteban Urreiztieta apunta que "a pesar del optimismo de Tezanos no salen las cuentas de ninguna manera", mientras que Ignacio Escolar ve "una tendencia" en la que "el Gobierno y el liderazgo de Pedro Sánchez está mejor que hace tres meses".

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