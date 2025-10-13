Pedro Rodríguez, sobre el acuerdo de paz: "Lo ha conseguido Trump con gangsterismo y transacción-negocio; se merece el protagonismo"

"Aunque sea temporal, ¿alguien habría conseguido algo temporal? No. Es lo increíble, que él ha conseguido lo que nadie ha podido conseguir", ha expresado el profesor de Relaciones Internacionales.

Pedro Rodríguez ha reflexionado en Más Vale Tarde sobre el acuerdo de paz para Gaza que se va a firmar en Egipto, y ha destacado el papel que ha tenido Donald Trump en él y el protagonismo que está teniendo este lunes.

"Realmente lo que ha conseguido lo ha conseguido él solo, aplicando una mezcla de gangsterismo y transacción-negocio", ha expresado el profesor de Relaciones Internacionales, tras lo que ha defendido que "realmente él se merece el protagonismo".

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que "durante décadas, se han intentado métodos diplomáticos tradicionales y negociaciones interminables sobre mapas, sobre de quién es cada piedra, de quién es cada olivo, encajes constitucionales imposibles". " Y hemos visto que él ha dinamitado todo eso, ha introducido esta idea de pragmatismo, lo que a él le motiva, la vanidad, el interés propio y no quedarse en el bando", ha añadido.

Así, Pedro Rodríguez ha destacado que "aunque se trate de un acuerdo temporal, nadie más lo habría conseguido". "Es lo increíble, que él ha conseguido lo que nadie ha podido conseguir", ha apuntado, tras lo que ha afirmado que "eeste acuerdo se basa en dos cosas que ha conseguido Donald Trump: que Hamás se avenga a razones y se olvide de que los rehenes eran un escudo, se olvide de que los rehenes impedían una guerra total y ha doblegado a Netanyahu y ha hecho que se olvide de esa fantasía genocida de que era posible una guerra".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.