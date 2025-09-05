Pedro Águeda, sobre los ataques de Ayuso y el PP a Sánchez: "Han logrado mostrarse como antisistema con posturas reaccionarias"

Pedro Águeda reflexiona en este vídeo sobre los duros ataques del PP de Ayuso a Pedro Sánchez, llegando incluso a avalar los insultos al presidente, que llega a la gente joven que "cree que está siendo rebelde, cuando en realidad es un trampantojo".

El PP legitima los insultos a Pedro Sánchez. Hoy Carlos Díaz-Pache, portavoz popular en la Asamblea de Madrid, aseguraba que "cuando alguien grita ¡Pedro Sánchez! hay tres palabras que resuenan". Además, le acusa de "dejar arder" España para rentabilizar la catástrofe.

Al escuchar a Isabel Díaz Ayuso ser la primera que pronunció esas tres palabras, y convirtió en su eslogan "me gusta la fruta", Pedro Águeda señala que es "muy dura", pero que luego tiene la "piel fina cuando le ocurre a sus entornos".

El periodista explica que Ayuso y las personas que le editan su discurso "han logrado ser la resistencia, el antisistema de un Gobierno de la izquierda". Sin embargo, señala que lo hacen desde "posturas profundamente reaccionarias".

En este sentido, apunta que desde el PP de Ayuso se hace "oposición sistemática a todo lo que dice la izquierda", como el feminismo o los derechos humanos del pueblo palestino.

Por esto, el mensaje cala en conciertos o en la gente muy joven que "cree que está reaccionado o siendo muy rebelde, cuando en realidad es todo un trampantojo".