El papel del rey Juan Carlos, lo que más desean saber los españoles sobre el 23F

Tras conocerse que el Gobierno desclasificará los documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Más Vale Tarde ha salido a la calle para saber qué quieren saber los ciudadanos sobre el día en el que se tambaleó la democracia española.

El Gobierno desclasificará este miércoles los documentos del golpe de estado fallido del 23F. Lo hará, según Pedro Sánchez, para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía" cuando se cumplen 45 años del momento más frágil que ha vivido la democracia española desde su restauración.

Ante esta noticia, Más Vale Tarde ha salido a la calle para saber qué es lo que más desean saber los españoles sobre el golpe de estado fallido perpetrado por Antonio Tejero en 1981. En concreto, el pueblo quiere conocer "los entresijos" del golpe, asegura una señora. "Quiero saber todos los contactos que hubo, su hubo alguna rectificación...", expone un hombre.

Pero, por encima de todas las cosas, hay un nombre que siempre sale al hablar del golpe de Estado del 23 de febrero, el del rey emérito Juan Carlos I. "El papel de Juan Carlos fue controvertido", sostiene otro hombre, que espera que esta desclasificación le permita saber cómo operó realmente el monarca. "Creo que Tejero fue un instrumento en el golpe", añade otro señor, que sostiene que, en realidad, el autor de los famosos disparos en el Congreso de los Diputados no era más que una marioneta.

¿Qué saben los españoles del 23F?

Aprovechando la ocasión, también hemos preguntado qué saben los españoles, y sobre todo los jóvenes, de lo ocurrido tal día como hoy hace 45 años. El desconocimiento total o parcial del 23F es la tónica habitual entre los estudiantes universitarios, muchos de los cuales no saben tan solo saben que se produjo un golpe de Estado, pero no saben ni cómo, ni dónde, ni tampoco quién protagonizó la escena más famosa de la historia del Congreso de los Diputados. "No tienen ni idea de nada, es que no han estudiado historia", lamenta una mujer al respecto.

