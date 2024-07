Más Vale Tarde Take Away repasa el ranking del nutricionista Pablo Ojedade los mejores panes para hacer un sándwich y asegura que "el peor de todos es el de molde". "No tiene mucha calidad, aunque están haciendo panes más o menos decentes", informa. Y, es que, hay tener en cuenta que un pan bueno dura como mucho dos días, mientras que el de molde dura muchísimo más. Eso sí, en el caso de decantarnos por este tipo de pan para hacer un sándwich "siempre mejor integral".

"¿Y qué pasa cuando sale un poquito de moho, tiramos la rebanada o todo el paquete?", pregunta Cristina Pardo a Pablo Ojeda, que no duda en reconocer que es una mala práctica que él también ha hecho en casa. "Lo he hecho mal", se lamenta, y le dice tajante a la presentadora del programa: "¡Paquete fuera! ¡Lo tiras a la basura!".

¿La razón? "El moho tiene esporas que se dispersan por todo el paquete".