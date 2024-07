En Más Vale Tarde, take way recuerdan algunos de los mejores momentos del programa, como las recetas saludables de Pablo Ojeda. En esta ocasión, el nutricionista propone variantes más saludables a las típicas gildas, como una brocheta de salmón y melón ante la que Cristina Pardo no se muestra "partidaria". "El melón me parece la fruta más aburrida", manifiesta.

Es por ello, que el nutricionista se pone el récord de que le acabe gustando su propuesta. Para ello, pinta el melón con un poco de soja; y añade a la brocheta un trozo de salmón marcado. "Tan crudo no sé si me lo voy a comer", comenta la presentadora.

"¿Esto lo has probado en casa o nos estas usando como cobayas humanas?", pregunta, sin tapujos, Iñaki López; a lo que Pablo Ojeda le responde: "No lo he probado, os trato como auténticas cobayas". "No lloro por el canto de un duro", responde el presentador de Más Vale Tarde, que reconoce que se ha "emocionado". "Estoy por cogerme cinco días y volver convencido de que esto merece la pena", espeta. ¿Logrará Pablo Ojeda convencer con su pintxo a Iñaki López y Cristina Pardo?