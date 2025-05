Pablo Ojeda, sobre su adicción al juego: "Somos ludópatas, no psicópatas; tenemos conciencia plena"

Pablo Ojeda ha hablado en Más Vale Tarde sobre su adicción al juego y ha señalado que él tiene "una enfermedad que se llama descontrol generalizado de los impulsos". "Mis impulsos, en un momento determinado, quedan anulados. Cuando sales con tus amigos, yo invito y no dejo que a nadie le falte de nada cuando vamos a comer, pero cuando gasto, era el que más gastaba", ha expresado.

Así, el experto en nutrición ha contado que como le daba "mucho pudor, siempre jugaba solo" porque, según ha dicho, algo dentro de él le "decía que eso estaba mal". "Somos ludópatas, no psicópatas; tenemos conciencia plena. En el momento de la pérdida, recuperas tu conciencia y te castigas como un animal, y te sientes fatal, pero automáticamente te vienen a la cabeza las ganas de recuperar y todo pasa", ha explicado.

Además, Ojeda, que habla en profundidad de su adicción en su libro 'Cuando me alimenté del juego', ha subrayado que cuando eres ludópata, "te vuelves invisible". "La gente pasa. Yo no recuerdo que me dijeran que tenía un problema. La gente lo sabía, pero no se ponía nadie delante y te decía que tenías que ir a un sitio. Por una sencilla razón: somos generosos", ha manifestado.