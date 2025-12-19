Ahora

Más Vale Tarde

La ocurrencia del 'obispo' de la Lotería de Navidad a Cristina Pardo: "Las bolitas saltando, los corazones palpitando..."

Como cada año, en el sorteo navideño, además del Gordo, uno de los clásicos son los disfraces de los asistentes al Teatro Real. Y algunos ya están apostados frente a las puertas incluso tres días antes.

Cada 22 de diciembre, el sorteo de la Lotería de Navidad organizado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) llega para anunciar el inicio de las fiestas y la temporada de vacaciones para alumnos y profesorado.

Como cada año, en este sorteo, además del Gordo, uno de los clásicos son los disfraces de los asistentes al Teatro Real. Y algunos ya están apostados frente a las puertas incluso tres días antes. Entre ellos, los que más destacan son los disfrazados de obispo, papa y el Quijote.

"Ay, ay, que está cayendo el tercero, el tercero es para (Cristina) Pardo", ha dicho el primero de ellos a la presentadora del programa Más Vale Tarde, quien ha acogido la ocurrencia entre risas.

"Las bolitas saltando, los corazones palpitando, ¿quién ganará, quién no ganará? La Pardo lo sabrá", ha agregado a continuación. Y, como han mostrado, se trata de unas de las pocas personas con los número de la Lotería de Navidad, 00000 y 00001.

