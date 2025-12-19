Fernando P. condenado a ochos años y medio de cárcel un español por drogar, violar y grabar a su mujer en Alemania

Los detalles Fernando. P es un español de 61 años que trabajaba en Alemania de conserje en un colegio. Drogó a su mujer, la violó, lo grabó en vídeo y lo subió a internet durante 15 años.

Fernando P., un conserje escolar español de 61 años residente en Alemania, ha sido declarado culpable de drogar, violar y grabar a su esposa inconsciente durante 15 años, distribuyendo las imágenes por Internet. El tribunal lo condenó a ocho años y medio de cárcel por violación, lesiones personales graves y atentar contra la esfera personal de su mujer. La sentencia aún no es firme y se puede recurrir. Las investigaciones comenzaron gracias a un periodista que informó a la Oficina Federal de lo Criminal. Este caso guarda similitudes con el de Dominique Pelicot en Francia, quien fue condenado a 20 años por delitos similares.

Completamente tapado de cuerpo, manos y cara, como se observa en las imágenes sobre estas líneas, Fernando P. ha sido declarado culpable de drogar, violar y grabar a su esposa inconsciente durante 15 años para después distribuirlo por Internet. Se trata de un conserje escolar español de 61 años, residente en Alemania, al que la Justicia ha condenado a ocho años y medio de cárcel. Un caso que recuerda al juicio de Dominique Pelicot en Francia.

El tribunal encontró al hombre, culpable de violación, lesiones personales graves y de atentar contra la esfera personal de su mujer con las imágenes. La sentencia todavía no es firme y se puede interponer recuso contra ella, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Las investigaciones se iniciaron, según el tribunal, por las informaciones que proporcionó un periodista a la Oficina Federal de lo Criminal (BKA). La Fiscalía había pedido una condena de 10 años y la defensa de ocho. Según el BKA, las víctimas de violación bajo efecto de medicamentos son casi exclusivamente mujeres y son delitos en los que los responsables abusan de una relación de confianza.

El caso de Aquisgran tiene paralelismos con el llamado Caso Pelicot en Francia. Hace un año, Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de cárcel al ser encontrado culpable de haber dopado con medicamentos y violado durante años, junto con otros hombres, a su exesposa Gisèle Pelicot. Junto a Dominique Pelicot, otros 50 hombres fueron condenados a penas de cárcel.

