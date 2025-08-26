El nutricionista Pablo Ojeda comparte un truco para pelar el tomate de manera fácil y rápida

A través de esta técnica, además de facilitar retirar la piel del tomate, también ayuda a que se potencien los azúcares de este fruto y que, además, de melosidad al gazpacho.

Uno de los ingredientes principales del gazpacho es el tomate. Muchas personas retirar la piel para evitar que puedan quedar grumos en este plato. Este proceso puede ser un poco engorroso, por eso el nutricionista Pablo Ojeda comparte un sencillo truco para facilitar esta operación: escalfarlos.

Ojeda explica que se debe hornear el tomate durante unos minutos y, después, cuando todavía esté caliente, ponerlo en un recipiente con agua y hielo. "Lo he metido en el horno para que concentre más los azúcares", explica.

Después, los añade al recipiente con agua fría para, así, poder retirar la piel con facilidad. "Le vamos a dar un poco más de melosidad a la preparación", añade. El nutricionista muestra cómo la piel se separa con mucha facilidad.

El nutricionista, después, corta el tomate en porciones para así poder agregarlo a la batidora. "Me ha encantado este truco", afirma María Lamela, "es verdad que se quita la piel súper rápido".