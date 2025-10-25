Entre sidra, tradiciones y música: la Familia Real visita Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

Los detalles Tras presentar su candidatura durante 21 ediciones, esta localidad del concejo asturiano de Siero, ha sido finalmente reconocida por mantener vivas y potenciar "tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación".

En la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias, la familia real, compuesta por la princesa Leonor, los reyes Felipe VI y Letizia, y la infanta Sofía, visitó Valdesoto, en Siero, para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar. Tras 21 años de candidaturas, esta localidad fue reconocida por preservar tradiciones ancestrales. La familia fue recibida por los habitantes y participó en actividades como el juego de bolos, la degustación de sidra y la observación de la elaboración de embutidos. Valdesoto destaca por su riqueza cultural, incluyendo el desfile 'Les Carroces'. Leonor culminará la visita con un discurso.

Tras una jornada de lo más especial en la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, la princesa Leonor, los reyes Felipe VI y Letizia y la infanta Sofía se han dirigido al municipio de Valdesoto, donde la heredera al trono entregará el Premio al Pueblo Ejemplar.

Entre campo y naturaleza, la Familia Real ha sido recibida por los responsables de este pueblo, que cuenta con unos 1.800 vecinos que se dedican al campo, la minería, la industria y los servicios, comenzando por la Casona de Leceñes, edificada a finales del siglo XVIII y sede de una de las asociaciones culturales donde se han representado las tradiciones, costumbres y gastronomía de antaño (Valdesoto d'ántañu).

Durante su visita, el rey se ha mimetizado con los vecinos del lugar y se ha animado a jugar a los bolos. Asimismo, la Familia Real ha podido probar la sidra y machacar manzanas para extraer su jugo, ha presenciado la elaboración de su embutido y ha conocido algunas de sus tradiciones mientras escuchaban música de la zona.

El municipio recoge diferentes riquezas culturales que han transmitido de generación en generación, como 'Les Carroces', el desfile que se celebra desde hace más de medio siglo el lunes después del segundo domingo de agosto. A su vez, han visitado los lugares de mayor interés y después, dará comienzo el discurso de Leonor.

Cuando finalice la visita y los eventos que dan la bienvenida a los reyes, la princesa se convertirá en la encargada de entregar el Premio al Pueblo Ejemplar.

