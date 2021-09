Buceamos en Internet y se tardan pocos minutos en dar con anuncios de ofertas de trabajo machistas y denigrantes. La situación es especialmente sangrante en el sector de la hostelería, donde uno de los requisitos para las chicas suele ser mostrar una foto de cuerpo entero para poder tener una entrevista para el puesto.

Hay empleadores que van todavía más allá e incluso especifican en el anuncio que la mujer que acceda a ese puesto ofertado debe ser "sexy, simpática y con buen carácter". Una reportera de Más Vale Tarde se ha puesto en el lugar de una chica que busca trabajo y se ha dado cita con el propietario del bar que hace esta oferta.

Durante la entrevista, que transcurre en la terraza de un bar, el empleador le pregunta a la joven: "¿Qué ponía en el anuncio? Que a mí me da un poco de reparo". La periodista le responde que se pedía camarera sexy, y es ahí cuando el hombre le indica que es un trabajo para camarera de topless "muy bien pagado". "Les hacen creer a los clientes que son camareras normales, y los chavales se vuelven locos", explica el hombre. Eso, sí, avisa, primero tiene que saber cómo son los pechos de la camarera: "Si tiene el pecho feo o que no gustan a los chicos, no puede trabajar", sentencia en mitad de la entrevista. Puedes ver el resto de respuestas que da el empleador en el vídeo que acompaña estas líneas.