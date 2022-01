"Me indigna muchísimo esto, porque me gustaría saber qué opinarían ellos si un grupo de gente va a la puerta de su iglesia a empezar a gritar que es que dios no existe". Así se ha expresado Cristina Pardo ante las imágenes de antiabortistas acosando a mujeres a las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo para disuadirlas de ejercer su derecho al aborto.

Una opinión con la que coincide Ramón Espinar: "Es un comportamiento profundamente irrespetuoso y violento", ha denunciado, señalando que estos activistas "son violentos, fundamentalistas religiosos y son sectas y lo que hay que hacer es reprimirles con toda la fuerza de la ley y de la Policía".

Por su parte, Pardo ha apuntado que estos grupos, además, son "intervencionistas en la vida de los demás" y ha recordado que estas mujeres "están haciendo algo legal". "¿Y su derecho a la intimidad? Es que van a las puertas como si las mujeres estuvieran yendo encantadas de la vida a abortar, me parece súper desagradable", ha aseverado.

Por su parte, Iñaki López ha puesto el foco en "el estado anímico en el que esas mujeres acuden a una clínica" y en cómo son acosadas "en un momento de debilidad".

"Es una vergüenza, ya está bien", ha insistido Pardo ante las barbaridades que estos antiabortistas llegan a decir a las mujeres para evitar que aborten: "Lo que tratan es de coaccionar a la persona", ha denunciado.