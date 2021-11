Este jueves se ha conocido la sorprendente noticia de que el obispo de Solsona tiene nueva novia y nuevo trabajo. En concreto, ha sido contratado por una empresa de inseminación porcina. Por ello, en Más Vale Tarde hemos querido entrevistar a Jesús Bastante, periodista del medio 'Religión Digital' que conoce de cerca esta información. La razón de esta 'sorpresa' es que, aunque es cierto que el obispo es ingeniero agrónomo, le ha costado muy poco tiempo encontrar trabajo a pesar de no tener experiencia, pues llevaba unos 25 años en el sacerdocio.

"Además, la carrera la acabó siete años antes" de entrar en la Iglesia, ha indicado el periodista, que ha entrado a analizar profundamente esta cuestión: "No ha ejercido como ingeniero agrónomo. Es verdad que no es probablemente el trabajo que él desearía, y entiendo que no habrá sido fácil encontrarlo, aunque es cierto que ha sido pronto. Aun así, parece que tenemos vueltas de tuerca en este caso, porque el que un obispo acabe en una empresa inseminadora de cerdo tiene su cosa".

Y se que Semen Cardona, como ha indicado Iñaki López, es una empresa importantísima, puntera del sector, exportadora a más de 20 países de lo mejor del semen de la cabaña porcina española. Pero ¿cómo queda la relación de este obispo con la Iglesia después de este movimiento? "En estas cuestiones, las apariencias son muy importantes, y no sé si se han cumplido", ha indicado el periodista de 'Religión Digital'.

Jesús Bastante se refiere, en este caso, a "la forma de abandonar, de presentar su renuncia y de no dar noticia de la razón" para irse a esta empresa agrónoma; especialmente, después de todo lo que se ha conocido en relación a "su noviazgo y su posible embarazo de gemelos", ha añadido el periodista, destacando que "no le debe importar demasiado" la reacción de la Iglesia dado este movimiento y que, a fin de cuentas, "a efectos familiares no le están saliendo mal las cosas".