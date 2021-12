Esta es la historia de una estafa de compra por internet con dos damnificados: el joven que quiso comprar una videoconsola a buen precio y el chico que habían suplantado la identidad y usaban su documentación para demostrar que tras la venta había una "persona real". Ambos han estado en Más Vale Tarde, explicando cómo sucedió todo.

Por un lado, Iván Torregrosa ha contado que encontró en internet una consola por 215, un precio que se ajustaba a su presupuesto. Contactó con el vendedor y este le envió de primera un vídeo del producto "nuevo", con el embalaje original incluido. Entonces se decidió a hacer la compra y en el proceso el supuesto vendedor le siguió mandando pruebas de que era de fiar.

Entre ellas un DNI y una placa de Guardia Civil, para demostrar que era real. También un vídeo yendo a Correos a enviar el producto. Ahí es cuando Torregrosa hace una transferencia al vendedor y pierde sus ahorros, pues el vendedor desaparece y el producto nunca llega.

Además de conocer esta historia, Más Vale Tarde ha conseguido localizar al hombre suplantado, al propietario de los documentos que el estafador mostraba y usaba para engañar a sus víctimas. Él es Juan Vicente Rodríguez, que lleva tres años sufriendo las consecuencias de haber enviado sus datos cuando trató de hacer una compra por internet.

El vendedor se quedó con su DNI y lleva desde entonces estafando a otros y haciéndose pasar por él. Como consecuencia de ello, Juan Vicente acumula decenas de denuncias, de juicios e incluso una condena por presunta estafa que él no ha cometido.

Así fue cómo se enteró de que había sido suplantado: "Me escribió un chico a Facebook, era militar, y me preguntó si vendía un teléfono. Le dije que no y me respondió que estaban intentando estafar a la gente por Wallapop con mis datos". Automáticamente lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y denunció los hechos, pero ya no podía parar la cantidad de juicios y juicios que le llegarían durante los siguientes años.