Nadia Otmani lleva 20 años luchando contra la violencia machista. Su cuñado le dio tres tiros cuando intentaba defender a su hermana y acabó en silla de ruedas. Tras escuchar a Ortega Smith, no pudo aguantar y acabó estallando contra el dirigente de Vox, que ni la miró.

Benjamín Prado destaca que no es solo que no se atreviera a dirigirle la palabra, sino que "no se atrevió ni a mirarla y es que tiene muchas razones para no hacerlo". "Al final la derechita cobarde va a ser él", afirma.

Además, propone que en el diccionario se incluya la palabra 'voxear' y que haga referencia a "decir estupideces de la mañana a la noche". Porque, en su opinión, Vox "no deja de decir sandeces que además son provocativas", en referencia a sus declaraciones sobre las 13 Rosas, las cifras de violencia machista o sus palabras sobre los inmigrantes.

Benjamín Prado recuerda que "una de las buenas cosas que existían en este país era el respeto con las víctimas, porque había un consenso de defenderlas y respetarlas", por eso no entiende que se las "falte al respeto" y más si cabe, cuando había un asesinato que todavía estaba "caliente".

Por todo ello, el periodista considera que el hecho de que "sean capaces de boicotear estos actos, les inhabilita para ser aliados de grupos democráticos como PP y Ciudadanos".