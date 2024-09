Más Vale Tarde recuerda los claroscuros de la figura de Julián Muñoz, que ha fallecido a los 76 años, desde su condena por corrupción hasta su mediática relación con Isabel Pantoja que le hizo copar las portadas de la prensa rosa, y de la que fue testigo un joven Iñaki López.

Los dos ámbitos confluían en una de sus apariciones más recordadas en televisión. Fue en el programa del corazón 'Salsa Rosa', donde mantuvo una acalorada discusión con su 'padre político', Jesús Gil, en la que se lanzaron todo tipo de brutales acusaciones en lo que al 'trapicheo' en el Ayuntamiento de Marbella se refiere. "Yo no he firmado un convenio por decreto, como tú has firmado cuarenta", comentaba Gil, a lo que Muñoz reaccionaba y aseguraba que "me has obligado a firmar todo".

"¿Quieres que te diga quién te ha dado dinero para la campaña y te lo has quedado tú?", atacaba Gil en el vídeo sobre estas líneas, donde le acusaba de que "vas de millonario y ya diremos de dónde sacas el dinero". Muñoz, por su parte, le respondía con el dinero de "los convenios que tú firmabas y te lo llevabas".